(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Scade alle 18, o e' oggi o non c'è".

Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto, a margine di un'audizione al Copasir, a chi gli chiedeva se arrivera' oggi l'offerta di Lufthansa per Ita. "Speriamo che arrivi qualche offerta per le 18", ha aggiunto. (ANSA).