Csm: Fumata bianca per elezione 9 Laici su dieci

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Fumata bianca a Montecitorio per l'elezione di nove membri laici sui dieci previsti del CSM. Lo apprende l'ANSA a spoglio non ancora terminato.

In nove hanno superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 564 voti) per far scattare l'elezione. Ha mancato l'obiettivo Felice Giuffrè, per una settantina di voti.

Servirà una nuova votazione per la copertura del decimo posto.

Ad essere eletti oggi, dunque, risultano: Enrico Aimi, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Ernesto Carbone, Claudia Eccher, Rosanna Natoli, Michele Papa, Fabio Pinelli e Roberto Romboli.

