Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,38%)

(ANSA) - TOKYO, 17 GEN - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo la pausa della fase di rafforzamento dello yen e il rialzo degli indici azionari Usa, in attesa della riunione della Banca centrale del Giappone e le indicazioni sulla politica monetaria.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,38%, a quota 25.921,28, aggiungendo 98 punti.

Sul mercato valutario la divisa nipponica arretra dai massimi in 7 mesi sul dollaro, a un livello di 128,40 e a 139,10 sull'euro.

(ANSA).