Aiea, missione permanente in Centrale Ucraina Meridionale

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha installato una missione permanente nella Centrale Nucleare dell'Ucraina Meridionale: lo ha reso noto il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi.

"La bandiera dell'Aiea sventola ora sulla Pivdennoukrainsk (la Centrale Nucleare dell'Ucraina Meridionale). Siamo qui per restare e contribuire a garantire la sicurezza nucleare", ha dichiarato Grossi in un tweet aggiungendo: "Presto l'Aiea sarà presente in modo permanente in tutte le centrali nucleari ucraine". La centrale si trova a circa 250 km a ovest dell'impianto di Zaporizhzhia. (ANSA).