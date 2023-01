Mattarella si congratula per l'arresto di Messina Denaro

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la Magistratura". Lo si legge in una nota del Quirinale. (ANSA).