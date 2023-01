Mafia: Camera, il 27/1 Aula vota su istituzione Antimafia

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'Aula della Camera dovrebbe dare il suo via libera alla istituzione della commissione parlamentare antimafia nella prima settimana di febbraio. I capigruppo di Montecitorio hanno calendarizzato in Aula la discussione generale sulla proposta di legge che istituisce l'organo parlamentare per il prossimo 27 gennaio. Normalmente l'altro ramo del Parlamento provvede all'approvazione della proposta di legge in tempi brevi.

La commissione Antimafia va istituita con legge in ogni legislatura. (ANSA).