Gb: sparatoria a uscita chiesa di Londra, arrestato 22enne

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - Un giovane di 22 anni è stato arrestato nella scorse ore da Scotland Yard nelle indagini sulla sparatoria avvenuta sabato in pieno giorno a Londra, non lontano dalla stazione di Euston, dove colpi d'arma da fuoco partiti da un'auto in corsa hanno ferito due bambine e quattro donne che uscivano dalla chiesa cattolica di St Aloysius dopo una messa di commemorazione funebre.

Le condizioni delle vittime sono intanto definite "stabili" dai medici. Le più gravi restano quelle di una bambina di 7 anni, non ancora fuori pericolo. Mentre è già a casa una dodicenne e rimangono in ospedale -. ma non in pericolo di vita - quattro donne di 21, 41, 48 e 54 anni. Sullo sfondo delle indagini per la sparatoria di sabato a Londra, spunta intanto - sebbene per ora solo come potenziale collegamento indiretto - anche l'ombra di una vicenda di riciclaggio di denaro sporco dei narcos colombiani. (ANSA).