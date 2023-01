Spare da Guinness, libro di saggistica più venduto di sempre

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il controverso libro di memorie del principe Harry SPARE è diventato il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi, dopo aver venduto 1,43 milioni di copie durante il suo primo giorno di vendita nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Lo certifica il Guinness World Record.

Il record era precedentemente detenuto dal quarto libro di Barack Obama, A Promised Land (2020), che ha venduto 887.000 copie durante il giorno del suo rilascio.

Anche in Italia le vendite volano: Spare - Il minore è edito da Mondadori; i proventi il duca di Sussex verserà ad alcuni enti benefici britannici.

Le cifre di vendita superlative di Spare sono rese ancora più impressionanti se si considera il fatto che è uscito cinque giorni prima in Spagna. Ciò significava che la maggior parte delle rivelazioni contenute all'interno - inclusi i dettagli sull'uso di droghe di Harry e una lite con suo fratello maggiore, il principe William - hanno fatto notizia in tutto il mondo prima che il libro arrivasse ufficialmente sugli scaffali il 10 gennaio. Tuttavia, è del tutto possibile che questi dettagli abbiano effettivamente spinto più persone ad acquistare Spare.

Il duca di Sussex ha promosso il libro prima della sua uscita rilasciando interviste su ITV, The Late Show With Stephen Colbert , 60 Minutes e Good Morning America .

Spare è stato lanciato negli Stati Uniti con una tiratura di due milioni di copie ed è stata programmata una seconda tiratura per soddisfare l'enorme richiesta.

Nonostante abbia un prezzo di copertina di $ 36 negli Stati Uniti e £ 28 nel Regno Unito, molti rivenditori lo vendono con uno sconto fino al 50%.

"Per quanto ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto di più nel loro primo giorno sono quelli con protagonista l'altro Harry (Potter)", ha dichiarato Larry Finlay, amministratore delegato di Transworld Penguin Random House.

Spare è stato scritto con il romanziere e giornalista americano JR Moehringer, che ha anche scritto memorie per la leggenda del tennis Andre Agassi e il miliardario Phil Knight. (ANSA).