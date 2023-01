Precipita un aereo in Nepal, almeno 40 morti

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - E' di almeno 40 il bilancio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto oggi in Nepal, che ha coinvolto un ATR-72 della Yeti Airlines a Pokhara, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Lo ha reso noto l'aviazione civile del Paese, come riportano i media internazionali.

L'aereo con a bordo 72 persone, di cui 4 membri dell'equipaggio, si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Le immagini della sciagura pubblicate dal sito di Nepal Live Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'aereo ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme.

Diversi stranieri erano a bordo dell'aereo inclusi cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani: lo riporta il quotidiano indiano The Economic Times.

Non ci sono per il momento notizie di italiani a bordo.

(ANSA).