Kevin Spacey premiato a Torino, Sgarbi conferma 'ci sarò'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi premierà Kevin Spacey, "Stella della Mole" a Torino lunedì 16 gennaio nell'ambito della giornata organizzata dal Museo del Cinema. La conferma arriva all'ANSA dallo stesso Sgarbi. "Non è stato giudicato colpevole e nel processo intentato dal collega Anthony Rapp non è che in cambio della propria disponibilità sessuale volesse una parte in un film di Spacey, non c'era servitù di potere per fare carriera, come per il #MeToo. Luxuria mi ha scritto e come lei altri del mondo gay dicendosi d'accordo con me. Mi sento più tranquillo con l'appoggio di queste posizioni", ha detto all'ANSA. (ANSA).