Lisa Marie Presley è in condizioni critiche

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Lisa Marie Presley è in terapia intensiva e le è stato applicato un pacemaker provvisorio dopo aver subito un arresto cardiaco. Lo riferiscono fonti informate al sito Tmz. La figlia 54enne di Elvis Priesley sarebbe in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero "critiche". E' stata la domestica a trovarla "priva di sensi" nel suo letto e poi l'ex marito, Danny Keough che vive con lei. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha chiamato l'ambulanza.

Secondo il tabloid, il battito della figlia di Elvis Presley è tornato dopo che le è stata somministrata epinefrina dopo una rianimazione cardio polmonare.

Solo due giorni fa aveva assistito alla cerimonia dei premi Golden Globes, dove l'attore Austin Butler, che impersona Elvis nell'omonimo film sul re del Rock n' Roll, è stato premiato come miglior attore in un film drammatico. (ANSA).