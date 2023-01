Vino:Lollobrigida,scelta gravissima per condizionare mercato

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La decisione di consentire l'etichetta sul vino all'Irlanda è "gravissima": a dirlo il ministro Francesco Lollobrigida arrivando a Palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr. "Crediamo che dietro questa scelta un'altra volta si miri non a garantire la salute ma a condizionare i mercati e che la spinta in questo senso viene da nazioni che non producono vino e dove si abusa di superalcolici.

Si vuole equiparare il vino ai superalcolici" ma il vino "utilizzato in modo moderato è alimento sano". (ANSA).