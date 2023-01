Lula, Bolsonaro uno squilibrato che non accetta sconfitta

(ANSA) - BRASILIA, 12 GEN - Jair Bolsonaro è uno "squilibrato" che "dopo aver perso le elezioni si è chiuso in casa" ed ha smesso di governare: lo ha detto oggi il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva a proposito dell'ex leader di destra, da lui sconfitto di misura al ballottaggio dello scorso 30 ottobre. "Questa è la prima volta nella storia del Brasile che un presidente eletto inizia a governare prima di entrare in carica", ha aggiunto Lula, che poi ha assicurato di non volere "perseguire" Bolsonaro durante il suo governo. "Il mio mandato è diverso, non combatterò Bolsonaro perché il mio compito è combattere la fame", ha concluso Lula. (ANSA).