Giubileo: Mantovano, con controlli anti-mafia presto e bene

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Non vedo nessun incoerenza fra abbattimento dei tempi e prevenzione delle infiltrazioni criminali. Più i tempi sono rispettati meno è efficace la possibilità dei criminali di usare ritardi per inserirsi. Nel codice degli appalti, l'abbattimento dei tempi non significa saltare i passaggi ma farli contestualmente, mantenendo integre tutte le misure che permettono di prevenire le infiltrazioni.

L'attenzione sarà ancora più mirata, si dovrà fare presto e bene". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, in conferenza stampa con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, illustrando il Dpcm sulle opere per il Giubileo 2025. (ANSA).