Edilizia: Istat, crollo permessi per le costruzioni, -15,2%

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Nel terzo trimestre 2022, sulla base delle autorizzazioni a costruire riguardanti il comparto residenziale, si stima una marcata diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni (-15,2%) sia della superficie utile abitabile (-12,6%). Lo rileva l'Istat. In termini tendenziali, nel terzo trimestre del 2022, il settore residenziale rileva un calo del 12,3% per il numero di abitazioni e dell'8,6% per la superficie utile abitabile. La superficie dei fabbricati non residenziali, nel terzo trimestre dell'anno, diminuisce dell'11,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

(ANSA).