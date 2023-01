Covid: Cina,'non visitate anziani durante Capodanno lunare'

(ANSA) - PECHINO, 12 GEN - Le autorità sanitarie cinesi invitano a non visitare i familiari anziani ancora non contagiati durante la lunga festività dell'imminente Capodanno lunare, nel mezzo di una massiccia ondata di Covid-19 che sta colpendo il Paese. Guo Jianwen, uno degli esperti del team di prevenzione della pandemia del governo centrale, ha detto che "si può dimostrare di tenere a loro non portando necessariamente il virus a casa loro", secondo i media locali. Le autorità sanitarie hanno stimato per questa settimana il picco delle infezioni in diverse province e città, tra cui Pechino e Shanghai, rimarcando "seri timori" per lo stato delle aree rurali. (ANSA).