Casellati, auspico ddl sul presidenzialismo entro giugno

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Entro gennaio penso di concludere il confronto (sul presidenzialismo, ndr) con tutti i gruppi delle opposizioni, con il Pd e i 5 Stelle. Dopodiché se si riesce a trovare un punto di caduta, come io auspico, coinvolgerò vari costituzionalisti che possano dare, a una volontà politica, una forma giuridica ineccepibile, in modo da riuscire a presentare un disegno di legge prima dell'estate, entro giugno". Così il ministro per le Riforme costituzionali, Elisabetta Casellati, in un'intervista alla rubrica 'Parlamentando' in onda stasera su Rainews24. (ANSA).