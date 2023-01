Blitz Ultima generazione, blocco del traffico in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Nuovo blitz, stamani, del movimento ambientalista Ultima Generazione. Cinque attivisti, attorno alle 8.30, hanno bloccati il traffico sedendosi in piazza 5 Giornate, nel centro della città, tornando a chiedere alla politica un'azione immediata per contrastare "il collasso eco-climatico".

In strada sono stati esposti striscioni con la scritta 'no gas, no carbone'. Come in altre occasioni, è stato acceso lo scambio di vedute con gli automobilisti coinvolti nel blocco alla circolazione. Dopo circa mezz'ora, come spiega il gruppo ambientalista, sono intervenuti i poliziotti che hanno portato i 5 attivisti in Questura. (ANSA).