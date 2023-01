Auto: Pichetto, firmato il decreto per le colonnine

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Ho firmato ieri il decreto sulle colonnine di ricarica per le auto elettriche, che prevede la suddivisione del paese in ambiti. Viene individuato il numero di colonnine ambito per ambito, suddiviso su più anni, il finanziamento per l'installazione e il piano di programmazione per raggiungere l'obiettivo entro il 2025". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno del Wwf oggi a Roma. (ANSA).