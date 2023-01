Ankara, Erdogan parlerà al telefono con Putin e Zelensky

(ANSA) - MOSCA, 12 GEN - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha in programma colloqui telefonici venerdì e sabato con il suo omologo russo Vladimir Putin e con quello ucraino Volodymyr Zelensky in merito alla possibile apertura di un "corridoio umanitario" per l'Ucraina. Lo riferisce il responsabile governativo turco per i diritti umani, citato dall'agenzia russa Tass. (ANSA).