Senato approva dl Ucraina con 125 sì, contrari M5S e Avs

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Con 125 voti favorevoli, 28 contrari e 2 astensioni il decreto legge Ucraina è stato approvato dal Senato. Il provvedimento, che proroga la cessione di materiali militari all'Ucraina fino al 31 dicembre 2023, passerà alla Camera per l'ok definitivo.

Come hanno specificato poi fonti del gruppo M5s, i senatori del Movimento hanno votato No, come quelli di Verdi-Sinistra italiana che avevano annunciato la loro contrarietà in Aula. Il Pd, invece, ha votato a favore. "Questo decreto aiuta l'Ucraina a difendersi", ha affermato il senatore Pierferdinando Casini annunciando, in Aula, il voto favorevole del gruppo Dem al provvedimento. (ANSA).