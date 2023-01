Qatar: Arena si dimette da sottocommissione diritti umani

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GEN - L'eurodeputata socialista Maria Arena, in una lettera alla presidente del gruppo dei Socialisti Iratxe Garcia Perez, ha annunciato le dimissioni da presidente della Sottocommissione per i Diritti Umani (Droi) dell'Eurocamera, al centro delle vicende riguardanti l'inchiesta Qatargate. "Dico a gran voce che non sono coinvolta in alcun modo in questa vicenda. Ma, alla luce degli attacchi politici e mediatici delle ultime settimane, che danneggiano non solo la mia immagine, ma anche tutto il lavoro svolto nella sottocommissione, ho deciso di dimettermi da presidente", ha scritto Arena nella missiva, visionata dall'ANSA. (ANSA).