Putin, 'risolveremo problemi forniture a forze in Ucraina'

(ANSA) - MOSCA, 11 GEN - La Russia "rafforzerà le sue capacità difensive" e "risolverà tutti i problemi relativi alle forniture alle forze armate impegnate nell'operazione militare speciale" in Ucraina. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Ria Novosti. "Allo stesso tempo - ha aggiunto - continueremo a realizzare programmi e piani di vasta scala in campo socio-economico".

Nemmeno un singolo scenario negativo previsto per la Russia dai suoi avversari si è realizzato nel 2022. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Tass. "Niente di ciò che il nemico aveva previsto per noi è avvenuto", ha affermato Putin durante il primo incontro del 2023 con i membri del governo. (ANSA).