La direzione del Pd slitta al pomeriggio

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - L'inizio della Direzione nazionale del Pd è posticipato al pomeriggio. Resta confermato, dalle ore 12, l'appuntamento in memoria di David Sassoli. È quanto riferiscono fonti del Nazareno. Al Nazareno è in corso un confronto fra gli staff dei quattro candidati alla segreteria sulla possibilità di aprire al voto anche on line per le primarie. La Direzione era in programma per le 12.30. (ANSA).