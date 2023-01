Afghanistan: esplosione vicino ministero, oltre 20 vittime

(ANSA) - KABUL, 11 GEN - Una esplosione è avvenuta vicino al ministero degli Esteri a Kabul, in Afghanistan, provocando più di venti vittime. A provocare l'esplosione avvenuta oggi a Kabul è stato un attentatore suicida che si è fatto esplodere all'ingresso del ministero degli Esteri afghano. Lo riferisce un autista dell'agenzia Afp, che ha assistito all'attentato. "Ho visto circa 20-25 vittime. Non so quanti di loro fossero morti o feriti. Stavo aspettando in macchina, quando ho visto un uomo con un kalashnikov in spalla e con una borsa. E' passato davanti alla mia macchina e dopo pochi secondi c'è stato un forte scoppio. Ho visto quest'uomo farsi esplodere", ha detto l'autista dell'Afp Jamshed Karimi. (ANSA).