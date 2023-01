Bankitalia:nuovo piano, più antiriciclaggio e tutela clienti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Un rafforzamento dell'antiriciclaggio, delle tutele alla clientela di banche e servizi finanziari anche sotto il profilo della cyber sicurezza e un ruolo importante all'innovazione tecnologica, ai sistemi di pagamento e alla transizione ecologica. Il nuovo piano strategico triennale della Banca d'Italia insiste su questi e altri temi cruciali "in un momento di profonda incertezza per l'Italia e per il mondo". Via Nazionale non dimentica anzi esalta l'azione nel campo delle statistiche e delle analisi economiche per "offrire supporto al dibattito di politica economica e alle istituzioni, in primis al parlamento e al governo" (ANSA).