Lula e leader istituzioni condannano gli atti terroristici

(ANSA) - BRASILIA, 09 GEN - In Brasile i titolari dei tre poteri dello Stato hanno divulgato una nota congiunta in cui affermano di "rifiutare" gli "atti terroristici" commessi dai bolsonaristi radicali a Brasilia e chiedono alla popolazione di "difendere la pace e la democrazia". La nota è firmata dal presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, dal presidente pro tempore del Senato, Veneziano Vital do Rêgo, dal presidente della Camera, Arthur Lira, e dalla presidente della Corte suprema, Rosa Weber.

Il documento è stato diffuso dopo un incontro tra di loro al Palacio do Planalto, a Brasilia. (ANSA).