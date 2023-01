Incassi, Avatar 2 saldo in vetta supera i 37 milioni totali

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Continua la cavalcata trionfale di Avatar 2 - La via dell'acqua anche al botteghino italiano. Nel quarto week end nelle sale il film di James Cameron, in calo solo del 2%, raccoglie 4 milioni 963 mila con una media di 9.582 euro su 518 sale. Il kolossal Disney raggiunge in totale 37.430.738 euro.

Sul podio anche due commedie italiane. Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che cresce del 129% e sale al secondo posto. L'incasso è di 1 milione 654 mila - la media è di 3.288 euro su 503 schermi - per un complessivo di 3 milioni 99 mila in due settimane.

Slitta di una posizione al terzo posto con un calo del 39% Il grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo che, al terzo weekend, ha messo via 1 milione 22 mila euro per un incasso totale di 6 milioni 478 mila. La media è di 2.122 euro su 482 sale.

Sempre tricolore il quarto posto con Le otto montagne con Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo Timi che, al suo terzo fine settimana, incassa altri 918 mila euro, con una media di 2.269 euro su 405 schermi, per un totale di 3 milioni 727 mila euro.

Debutta quinto l'horror M3gan, sorprendente anche al botteghino Usa, che guadagna 871 mila euro con l'ottima media di 3.090 euro su 282 schermi. (ANSA).