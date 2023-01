Gb: compleanno in privato per Kate, nel pieno della bufera Harry

(ANSA) - LONDRA, 09 GEN - Compleanno nell'intimità della famiglia, oggi, per Kate Middleton, moglie dell'erede al trono britannico William e futura regina consorte, che gira la boa dei 41 anni un po' prima del marito (più giovane di sei mesi) nel pieno della bufera scatenata sulla famiglia reale dall'autobiografia del principe ribelle Harry: intitolata 'Spare' e in uscita domani in tutto il mondo, ma già visionata in versione integrale da diversi media e anticipata da alcuni giorni nelle sue rivelazioni più esplosive.

Bersaglio di alcune delle recriminazioni più scabrose avanzate nel libro dal fratello minore di William, soprattutto in relazione alle ombre del rapporto fra cognate con Meghan, Kate - che ormai nei comunicati di palazzo viene indicata rispettosamente con il nome formale di Catherine - celebra come di consueto il compleanno in forma privata: con il marito e i tre figli, George (secondo in linea di successione alla corona), Charlotte e Louis. La ricorrenza è tuttavia salutata pubblicamente dalla stampa isolana - schierata in larga misura al suo fianco e al fianco dei vertici della Royal Family nel conflitto apertosi con i duchi di Sussex - da ritratti e immagini sorridenti della festeggiata, a sottolineare lo stile che le viene riconosciuto. Mentre fra gli auguri spicca quello diffuso via social media da re Carlo III, suo suocero, e dalla regina consorte Camilla: "Auguriamo oggi alla Principessa di Galles un compleanno molto felice!", vi si legge, accanto all'emoji d'una torta con le candeline. Il messaggio è accompagnato da una bella foto di Kate, mentre si inginocchia per ricevere da una bambina un mazzo di fiori: foto scattata il 22 settembre durante la prima visita con William in terra gallese, dopo la morte della 96enne regina Elisabetta e la loro ascesa al rango di principe e principessa di Galles, come a evidenziarne il ruolo in casa Windsor di futura sovrana.