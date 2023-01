Covid: Cina, eliminata la quarantena per i cittadini stranieri

(ANSA-AFP) - PECHINO, 08 GEN - La Cina ha eliminato la quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall'estero mettendo così fine a tre anni di isolamento in un momento in cui si stanno registrando nuovi focolai nel Paese.

Dopo tre anni di restrizioni, tra le più rigide del mondo, la Cina ha eliminato i principali divieti già il mese scorso.

L'ultimo, deciso oggi, riguarda lo stop alla quarantena per i cittadini stranieri che, da marzo 2020, prevedeva un periodo di isolamento in specifici Covid hotel. Inizialmente si trattava di tre settimana, poi la durata è stata ridotta a una settimana la scorsa estate e infine di cinque giorni a novembre. (ANSA-AFP).