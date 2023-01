Benzina: Bearzi, difficile che benzinai facciano speculazione

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Sembra che la speculazione sia dei gestori. Ma partiamo da un dato reale: un gestore guadagna 3,5 cent sul self e 5 sul servito. Questi sono i margini che ha sul prezzo di listino imposto dalla compagnia. Su questo listino l'unico spostamento è di un altro mezzo centesimo, quindi si arriverebbe a 4 cent sul self e a 5,5 sel servito. Mi chiedo: puo' essere la speculazione causa nostra? In autostrada incidono altre voci come ad esempio il costo del personale 24 ore su 24 che incide sul prezzo". Lo afferma Bruno Bearzi, presidente nazionale della Figisc-Concommercio che rappresenta insieme a Confesercenti i 22.000 impianti italiani. (ANSA).