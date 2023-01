Biden a McCarthy, 'pronto a lavorare con repubblicani'

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con Kevin McCarthy per la sua elezione a Speaker della Camera dei Rappresentanti, affermando che "come ho detto dopo le elezioni di metà mandato, sono pronto a lavorare con i repubblicani ogni volta che sarà possibile, e gli elettori, come hanno detto chiaramente, si aspettano che i repubblicani siano pronti a lavorare con me. Ora la leadership della Camera ha deciso che quel processo debba iniziare". Lo scrive la Cnn.

Il presidente ha poi sottolineato che "ora è il momento di governare responsabilmente, e assicurare che gli interessi delle famiglie americane vengano per primi".

McCarthy è stato eletto a tarda notte, al 15.mo voto, dopo una tesa e a tratti drammatica trattativa con i 'ribelli' della destra repubblicana che alla fine hanno accettato i votare per lui. Il repubblicano della California è diventato così il 55.mo speaker della Camera dei Rappresentanti, eletto con 216 voti (6 repubblicani hanno comunque evitato di sostenerlo, dichiarandosi solo 'presenti'). (ANSA).