Usa, Camera aggiorna seduta dopo nuove bocciature McCarthy

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - La Camera Usa aggiorna la seduta fino alle 20 di questa sera, le 2 del mattino italiane, dopo le nuove bocciature - tre nella giornata di ieri e tre in quella di oggi - del repubblicano Kevin McCarthy, al quale continuano a mancare i voti necessari per l'elezione a Speaker. Il partito repubblicano continua a restare nel caos alla Camera riconquistata a Midterm, ostaggio di una ventina di deputati estremisti che neppure Donald Trump riesce più a controllare e che per altre tre volte consecutive hanno negato al leader del partito Kevin McCharty l'elezione a speaker. Per lui il 'gavel', il martelletto cerimoniale usato finora da Nancy Pelosi, resta un miraggio, come nel 2015. E la sua strada pare sempre più incerta, se non strapperà un accordo. (ANSA).