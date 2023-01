Madame toglie post, lasciamo che l'indagine faccia il suo corso

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Tolgo l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l'indagine faccia il suo corso". Madame torna a parlare, via social, dopo le dichiarazioni nelle quali rivelava di non essere mai stata sottoposta ad alcuna vaccinazione, ma di aver nel frattempo cambiato idea. La cantante, in gara al prossimo festival di Sanremo, non aveva però chiarito la sua posizione riguardo al possibile utilizzo di green pass falsi, motivo per cui è sotto indagine.

"I dettagli legati al caso - spiega l'artista nel nuovo post - non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo", aggiunge Madame che in questi giorni è stata travolta dalle critiche.

"Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c'è tanto tanto tanto da viversi. Tutto "il bene nel male"", conclude, citando il titolo del brano che porterà al festival. (ANSA).