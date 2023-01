Gaenswein, 'io prefetto dimezzato, restai scioccato'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 GEN - "Restai scioccato e senza parole": così mons. Georg Gaenswein racconta il momento in cui nel 2020 è stato 'congedato' da Papa Francesco da capo della Prefettura della Casa Pontificia. E' lo stesso segretario di Ratzinger a definirsi "un prefetto dimezzato" nel libro "Nient'altro che la verità" scritto con il giornalista Saverio Gaeta (Piemme). "Lei rimane prefetto ma da domani non torno al lavoro", avrebbe detto il Papa, secondo quanto riferisce lo stesso monsignor Gaenswein.

Benedetto - si legge nel libro - commentò ironicamente: "Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode...". Ratzinger scrisse a Bergoglio per intercedere rispetto a questa situazione che di fatto invece non cambiò. (ANSA).