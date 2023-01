Fed: non sarebbe appropriato tagliare i tassi nel 2023

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - Ulteriori rialzi dei tassi saranno probabilmente necessari per riportare l'inflazione sotto controllo. E' quanto emerge dai verbali della Fed della riunione del 13 e 14 dicembre, che rivelano come i componenti della banca centrali sono d'accordo nel ritenere che quest'anno non sarebbe appropriato tagliare il costo del denaro. La storia e la teoria mettono in guardia contro un allentamento prematuro della politica monetaria. (ANSA).