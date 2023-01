Tajani, quello che succede in Iran è inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Abbiamo chiesto all'Iran di interrompere le esecuzioni e aprire un dialogo con i manifestanti perché quello che stava accadendo per noi era inaccettabile". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani al programma di Rai Uno 'Oggi è un altro giorno', rispondendo sulla recente convocazione dell'ambasciatore iraniano a Roma. "La pena di morte è una linea rossa che noi non possiamo tollerare, possiamo però per esempio dialogare sul nucleare", ha aggiunto. (ANSA).