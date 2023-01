Riforme: Montaruli (FdI), porteremo Italia fuori da stallo

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Per le opposizioni presidenzialismo e autonomia sarebbero armi di distrazione, misure inutili o dannose? Chi lo dice sono le stesse persone e forze politiche hanno governato il Paese per anni, avendo come unico obiettivo l'immobilismo e l'assistenzialismo. Noi abbiamo l'ambizione di portare l'Italia fuori dalla condizione di stallo creata da altri e dunque, per il governo di Giorgia Meloni, questo è il momento di accelerare. La nostra nazione ha il diritto di crescere e diventare più meritocratica". Lo afferma in una nota Augusta Montaruli, deputato di Fdi e sottosegretario al Mur.

(ANSA).