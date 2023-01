Kiev, Kherson bombardata 80 volte in 24 ore, due vittime

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Nel corso delle ultime 24 ore l'esercito russo ha bombardato la regione di Kherson per 80 volte, due civili sono stati uccisi e nove feriti: ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Yaroslav Yanushevich.

"Gli occupanti russi hanno bombardato il territorio della regione di Kherson 79 volte. Il nemico ha attaccato gli insediamenti della regione con artiglieria, lanciarazzi, mortai e carri armati", ha detto. Yanushevich ha sottolineato che la sola città di Kherson è stata attaccata per 32 volte.

Questa mattina l'esercito russo ha lanciato missili anche sulle città di Druzhkivka e Kramatorsk in Donetsk, hanno reso noto l'ufficio presidenziale e le autorità locali, come riporta Unian. Al momento c'è notizia di due feriti. (ANSA).