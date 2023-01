Germania: prezzi al consumo +8,6%, inflazione rallenta

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - I prezzi al consumo in Germania continuano a correre, in crescita dell'8,6% sull'anno scorso ma meno di quanto hanno fatto a novembre (+10%) e meglio delle stime che andavano dal +7,6% a +10,3 per cento.

Il 2022 si chiude così comlessivamente con un tasso medio record con i prezzi schizzati del 7,9%. (ANSA).