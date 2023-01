Borsa: Hong Kong, apertura in calo (-1,07%)

(ANSA) - HONG KONG, 03 GEN - La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in calo, proseguendo il trend ribassista dello scorso anno dominato dalla guerra in Ucraina, dai timori per il rallentamento dell'economia cinese e dall'aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione.

Nei primi scambi l'indice Hang Seng è sceso dell'1,07%, perdendo 210,98 punti a quota 19.570,43, dopo aver subito l'anno peggiore dal 2011.

Il Composite di Shanghai ha perso invece lo 0,06% percent scendendo a 3.087,51 punti, mentre quello di Shenzhen ha lasciato sul terreno lo 0,05% a quota 1.974,66. (ANSA).