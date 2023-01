Arrestato a Milano clochard che ha accoltellato ragazza a Roma

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - È in caserma dei Carabinieri di Milano l'autore dell'accoltellamento ai danni di una donna alla Stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo (Aleksander Mateusz Chomiak, polacco di 25 anni), è stato riconosciuto e bloccato da un vice brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano, libero dal servizio, in Stazione Centrale, nel capoluogo meneghino.

Sono in corso ulteriori accertamenti presso la Caserma Montebello, sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano, dove attualmente si trova il clochard fermato. (ANSA).