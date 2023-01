Uffizi, record di visitatori alle Gallerie durante le festività

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - Le Gallerie degli Uffizi hanno segnato il record di sempre per il periodo che va dal 23 dicembre 2022 al 1/o gennaio: dall'ante vigilia di Natale 2022 alla giornata di Capodanno, come si spiega dal museo, i visitatori del complesso museale sono stati in totale 105.583.

Per quanto riguarda il 1 gennaio, prima domenica di apertura gratuita secondo quanto previsto dalla apposita iniziativa del ministero della Cultura, alla Galleria degli Uffizi sono stati 7.624 i visitatori mentre al Giardino di Boboli 7.584. La Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli saranno aperti anche domani, dalle 8.15, per l'apertura speciale di lunedì 2 gennaio. (ANSA).