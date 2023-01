Lula ha giurato come nuovo presidente del Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 01 GEN - Il progressista (Pt) Luiz Inacio Lula da Silva ha giurato oggi in Parlamento come nuovo presidente del Brasile.

Lula, già presidente per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede all'ultra conservatore Jair Bolsonaro.

E' il primo presidente nella storia del Brasile eletto per un terzo mandato. (ANSA).