Usa:Melania Trump modella, 3.848 dollari guadagni in 2019 e 2020

(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - Melania Trump ha guadagnato 3.848 dollari dalla sua attività di modella nel 2019 e nel 2020, ma in tutti e due gli anni ha registrato spese per 3.848 dollari e quindi si è ritrovata con zero di reddito netto. E' quanto emerge dalle dichiarazioni delle tasse di Donald Trump, secondo le quali l'ex presidente ha guadagnato 133.173 dollari in royalty nel 2020 anche se non è chiaro per cosa. (ANSA).