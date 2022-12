Operatore ecologico spara a due colleghi e poi si suicida

(ANSA) - ALGHERO, 30 DIC - Ha prima sparato ai due colleghi alle gambe, poi si è seduto e ha rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. La tragedia si è consumata questa mattina nell'ecocentro comunale di Alghero, in via degli Artigiani. Le notizie sono ancora frammentarie: un operatore ecologico, per ragioni ancora sconosciute, ha sparato alle gambe di due suoi colleghi e, secondo quanto si è appreso, solo grazie all'intervento di un terzo operatore, ha desistito nella sua azione che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per i due feriti, che sono stati trasportati dal 118 all'ospedale civile di Alghero. Poi si è seduto e si è sparato in testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. (ANSA).