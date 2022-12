Decreto rave è legge, è scontro sulle norme No vax

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il decreto rave diventa legge in zona Cesarini grazie all'escamotage della "ghigliottina" che ha bypassato il lungo ed estenuante dibattito parlamentare per andare subito al voto finale (183 sì, 116 no) . A inizio pomeriggio, dopo una nottata e una mattinata di interventi, tutti difilato, delle opposizioni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha usato questo escamotage - permesso dal regolamento - chiudendo la partita ed evitando che il provvedimento non venisse approvato in tempo, pena la decadenza.

Plateale la protesta dei deputati Pd, che hanno sventolato la Costituzione. Ma le critiche dem hanno riguardato anche "le norme sbagliate NoVax" contenute nel decreto, come le regole meno stringenti sui sanitari non vaccinati, sull'isolamento o sui green pass per le visite nelle strutture sanitarie. (ANSA).