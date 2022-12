Qatar: Meloni, non un italian job ma un socialist job

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sullo scandalo del Qatargate, "una cosa mi ha molto innervosito: molti colleghi internazionali definiscono questi fatti con la locuzione 'italian job', come se fosse una macchia sulla nostra nazione. La vicenda non riguarda solo italiani, anche belgi, greci e esponenti di altre nazioni.

Semmai è un tema di partito, un socialist job. Se avesse riguardato i conservatori sarebbe stato un conservative job.

Riguarda una famiglia politica ma non l'Italia. Va difeso l'orgoglio e l'onore della nazione che rappresento dagli attacchi. Le responsabilità sono trasversali non fra i partiti ma fra le nazioni". Così la premier Giorgia Meloni. (ANSA).