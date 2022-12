Mosca, attivata difesa anti-aerea a 500 km da Ucraina

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Le difese aeree russe hanno distrutto un oggetto non identificato nel distretto di Engels della Regione di Saratov, a 500 chilometri dal confine con l'Ucraina.

Lo dichiara il governatore regionale Roman Busargin sul suo canale Telegram, come riporta la Tass.

"Le difese aeree erano al lavoro sul territorio del distretto di Engels. Un oggetto non identificato è stato distrutto. I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto. Non c'è alcuna minaccia per la sicurezza dei residenti", ha dichiarato il governatore. Nell'ultimo mese la base aerea militare di Engels è stata colpita due volte da droni. (ANSA).