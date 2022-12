E' morto l'archistar Arata Isozaki

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - E' morto all'età di 91 anni Arata Isozaki, l''imperatore dell'architettura giapponese', vincitore del premio Pritzker nel 2019. Lo annuncia l'agenzia spagnola Efe, citando un portavoce del suo studio di Barcellona.

Tra le sue opere, il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles, il Palau Sant Jordi di Barcellona per i Giochi del 1992, in Italia la Torre Allianz (il "Dritto") di Milano con l'italiano Andrea Maffei e il Palasport Olimpico di Torino e del progetto per la Loggia degli Uffizi, mai realizzata. (ANSA).